Громкие скандалы и слова об СВО: куда пропал Рома Зверь

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) проводит гастрольный тур, приуроченный к 25-летию коллектива. Что происходит в жизни артиста, и как изменилась его позиция относительно спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Перед концертом в Санкт-Петербурге Рома Зверь отметил, что считает соцсети злом и поддерживает ограничения на пользование интернетом.

«У меня лично нет с этим никаких проблем. Я бы вообще выключил все социальные сети, потому что это зло. Откровенное зло. И вы все это знаете, но почему-то все про это молчат. Видимо, дело в больших деньгах», — заявил певец.

Отношение к СВО

Изначально лидер группы «Звери» не поддержал действия властей. Коллектив высказался против проведения спецоперации, опубликовав пост в соцсетях 24 февраля 2022 года.

В результате их выступление на Дворцовой площади на Петербургском международном экономическом форуме 2023 было отменено. Однако спустя время критический пост был удален, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым посетили Донбасс.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне спецоперации абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — комментировали музыканты.

При этом, по словам гитариста, они были поражены тем, что увидели в Донбассе, также весьма эмоциональным оказалось и посещение «города юности Ромы — Мариуполя».

Личная жизнь

Рома Зверь долгое время скрывал подробности своей личной жизни. Его первая глубокая привязанность появилась еще в студенческие годы, когда он учился в строительном техникуме. Там он встретил девушку по имени Светлана, но отношения закончились разрывом.

При этом артист, уже будучи известным исполнителем, обратился к девушке со сцены MTV, спросив, жалеет ли она, что его бросила.

А в 2004 году певец познакомился со своей будущей женой, моделью Мариной Королевой. По его словам, именно она помогла ему сохранить гармонию после того, как он стал популярным. В браке у них родились две дочери — Ольга и Зоя. Семья ведет закрытый образ жизни и много путешествует.

Скандалы

Рома Зверь оказался в центре скандала в 2023 году, когда поссорился с одним из фанатов в самарском баре. На появившихся в соцсетях кадрах он обменивался с посетителем бара резкими словами, а затем бросал стулья.

По данным Telegram-канала Mash, один из фанатов попросил музыканта сделать с ним совместную фотографию, исполнитель сначала вежливо отказывал, а потом вспылил. При этом полицию не вызывали.

Еще одним скандальным случаем, связанным с лидером группы «Звери», стало выступление коллектива на премии «Золотой Граммофон» в Кремле. Известный своей принципиальной позицией Роман отказался петь под фонограмму.

Во время исполнения песни «Рома, извини!» артист находился за сценой и присоединился к группе только во втором куплете. Он так и не поднес микрофон к губам, отмечает издание.

Ранее лидер группы «Звери» рассказал, как однажды на молодежном фестивале автобус с ним закидали бутылками. Рома Зверь признался, что до сих пор не может забыть этот случай, который произошел в одном из городов Ростовской области.