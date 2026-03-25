Кристина Асмус убежала с красной дорожки после вопроса о мужчине

Актриса Кристина Асмус после долгого перерыва появилась на российской кинопремьере. Этот выход артистки не прошёл незамеченным для журналистов: Кристина очень активно вела себя на дорожке и даже пообщалась с корреспондентами, чего раньше не наблюдалось.

Асмус приехала на показ фильма "Космическая собака Лида" не одна, а в компании подруги - блогерши под ником Маш Милаш. На красную дорожку они вышли вместе с импозантным молодым человеком - актером из Америки Дэниелом Барнсом. Он успел уже отсняться в большом количестве российских сериалов.

Молодой человек с трепетом в глазах смотрел на Кристину, что не могли не отметить присутствующие. Пара обнялась на красной дорожке, спровоцировав очередную волну слухов.

После фотосессии спутник покинул девушек, а их, в свою очередь, перехватили журналисты, которые первым делом спросили, что связывает актрису и блогершу-миллионника и почему они пришли вместе.

Как выяснилось, точек соприкосновения у приятельниц оказалось немало. Блондинки вместе учатся, а ещё стали "двойниками" друг друга.

"Я пришла на прокачку навыков для актеров-проофессионалов и увидела там Машу", - сообщила Кристина.

"Мы вместе ходим заниматься актёрским мастерством", - продолжила блогерша.

Девушки сообщили, что после того, как они стали дружить и появляться вместе, их постоянно путают и говорят, что они похожи.

"Мне об этом сказал Денис Дорохов (актер шоу "Однажды в России". - Авт.), - смеясь, рассказывала Милаш. - Я теперь всем говорю, что я Кристина Асмус: вы меня разве не узнали? И что у меня есть дочь Настя".

В какой-то момент Кристину спросили о личной жизни, поскольку недавно в Сети появилась ее съемка в свадебном платье. А еще Асмус выложила снимки с неизвестным парнем.

"Вы поделились фотографией с мужчиной и таким образом рассекретили свой роман. Почему именно сейчас?" - спросили Кристину журналисты.

Асмус опешила и переспросила подругу: "Я рассекретила роман?". И тут же добавила, что они с Машей вынуждены уйти. "Мы очень хотим посмотреть кино", - сообщила актриса и спешно покинула красную дорожку.

Почему Асмус не стала отвечать, неизвестно: она уже бывала на премьерах с разными парнями, которых не скрывала. Присутствующие пришли к выводу, что томные взгляды американца Дэниела Барнса на красной дорожке - это все же неспроста.