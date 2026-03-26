Баста оценил запрет упоминания наркотиков в песнях

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поддержал запрет упоминания наркотических веществ в песнях. Его комментарий приводит «Звездач».

Исполнитель подтвердил, что в его композициях тоже встречаются упоминания запрещенных веществ. В то же время он подчеркнул, что хороший трек не пострадает от такого вида цензуры.

«Если моя музыка зависит от строчки про наркотики, значит, моя музыка не очень», — считает Баста.

Артист добавил, что «закон есть закон», и предположил, что подобные нововведения заставят авторов песен «напрягать мозг».

Ранее некоторые песни российской группы «Агата Кристи», которые были удалены с отечественных музыкальных платформ, вновь стали доступны для прослушивания в измененном виде. В композициях теперь полностью отсутствуют упоминания наркотических веществ.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предполагают уголовную и административную ответственность за упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства.