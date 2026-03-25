Рэпер Pharaoh не признал свою вину в деле о пропаганде запрещенных веществ

Рэпер Глеб Голубин, известный под сценическим псевдонимом Pharaoh, не согласился с решением суда о привлечении его к административной ответственности за пропаганду запрещённых веществ. Музыкант письменно отверг все предъявленные ему обвинения.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на судебные документы.

«ИП Голубин <...> представил письменные возражения, согласно которым вину в совершении правонарушения он не признает», — говорится в сообщении.

В заявлении Глеб Голубин подчеркнул, что его треки являются авторскими произведениями и представляют собой «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Он считает, что в композициях нет пропаганды, а выводы эксперта не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Напомним, что рэпера Pharaoh ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей за строчки в некоторых его треках, которые, по мнению экспертов, являются пропагандой запрещённых веществ. Среди композиций, попавших в этот список, — «Дико, например», «10×13», «Для насилия» и «1 из Легенд».