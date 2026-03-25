«Алкашка не получит»: Распутина рассказала о желании первой жены мужа отобрать дом

Певица Маша Распутина переживает непростой период — экс-жена ее мужа Виктора Захарова Елена запустила процесс раздела имущества, однако в конфликт оказалась втянута сама артистка. Своими переживаниями она поделилась в студии «Как есть» с Денисом Пархоменко.

По словам исполнительницы, из-за судебных разбирательств она может лишиться недвижимости. Сильнее всех от этого пострадает дочь Распутиной Лидия — она инвалид второй группы. Все необходимое в доме уже оборудовано для комфортной жизни.

— Раньше был обыкновенный кирпичный дом, а когда я сделала там дизайнерский ремонт, продав свой дом, он ее вдруг заинтересовал! Она всю жизнь ненавидит Машу Распутину! И она хочет сделать мне гадость, подлость. Эта алкашка ничего не получит! — высказалась певица.

О скандале с недвижимостью стало известно 17 марта. По данным СМИ, артистка обратилась в Верховный суд. Она утверждает, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганькове. Однако уже несколько лет на жилье якобы претендует экс-жена ее супруга Виктора Захарова Елена.