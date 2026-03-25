Врач рассказал, почему Пугачевой могла понадобиться трость

Спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко заявил, что появление певицы Аллы Пугачевой с тростью может быть связано с одной из множества причин, включая заболевания стопы, тазобедренного сустава и атеросклероз. Об этом врач рассказал «Аргументам и фактам».

В марте Пугачева опубликовала фотографию с дня рождения подруги. На снимке 76-летняя певица запечатлена с тростью.

Литвиненко рассказал, что людям приходится ходить с тростью из-за болезней нижних конечностей, заболеваний стопы, голеностопного, тазобедренного или коленного суставов, а также проблем в поясничной области. Он добавил, что причиной могут стать и болезни сосудов нижних конечностей, в том числе атеросклероз.

Врач предположил, что у певицы могли развиться заболевания, характерные для пожилых людей. Помимо указанных выше заболеваний, по его словам, речь также может идти об остеохондрозе, грыжах, протрузиях, остеопорозе, тромбофлебите и фибромиалгии.