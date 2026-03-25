Алла Пугачева мучается от болезни на Кипре

Четыре года назад Алла Пугачева покинула Россию вслед за молодым супругом. Примадонна прихватила детей, двойняшек Гарри и Лизу, и отправилась в Израиль. Однако потом семейство было вынуждено снова переехать. Тогда оно осело на Кипре. Однако лето прошлого года Алла Пугачева проводила в любимой Юрмале.

Говорят, местный латвийский климат как нельзя лучше подходит страдающей целым букетом заболеваний певице. Которая, к слову, по мнению многих наблюдательных поклонников, в последнее время сильно изменилась. Ходят слухи, будто Примадонна решилась на очередную пластику, в результате которой ее здоровье сильно пошатнулось.

"Сейчас у нее снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз", - рассказали "КП" приятели артистки.

А ведь еще 17 лет назад Пугачевой медики запретили делать пластические операции из-за серьезных проблем с сердцем. Однако говорят, будто Примадонна их не послушалась.

