Рекордные суммы: Меладзе продолжает зарабатывать в России

Певец Валерий Меладзе, покинувший РФ после начала спецоперации, продолжает зарабатывать в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, только на своем ТЦ за 2025 год артист заработал рекордную сумму с начала СВО.

По информации канала, за прошлый год компания Меладзе «Вантаж», которой он владеет вместе со своей сестрой Лианой, заработала 16 млн рублей чистой прибыли. Фирме принадлежит одноименный трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлеве. В прошлые годы компания приносила певцу не более 15 млн рублей в год.

Кроме того, в прошлом году Меладзе расширил бизнес в России. Сообщалось, что артист внес изменения в свое ИП, добавив три пункта, связанные с управлением и арендой недвижимостью.

Сестра певца Лиана Меладзе также увеличивает свои доходы. Судя по отчету, в 2025 году ее музыкальный лейбл Velvet Music получил более 142 млн рублей чистой прибыли — это на 31 млн рублей больше, чем в 2024 году.