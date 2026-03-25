Маша Распутина плюнула в бывшую жену своего мужа, которая пытается отобрать у нее дом: "Эта алкашка ничего не получит!"

Маша Распутина в прошлом году тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова. Они прожили вместе больше 20 лет, но все это время не решались официально оформить отношения. Дело в том, что певица закрутила роман с предпринимателем, когда тот еще был женат.

В 2023 году Захаров развелся с женой Еленой, но уже третий год идет процесс по разделу имущества, который коснулся и артистки. Певица боится потерять дом из-за этой ситуации. Распутина публично обратилась к председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой не отбирать у нее единственное жилье.

Певица с мужем и старшей дочерью Лидией, инвалидом второй группы, живут в доме в деревне Таганьково. Наследница Маши нуждается "в стабильных условиях, наблюдении врача, лечении". "Для нее переезд — это трагедия", — заявила Распутина, отметив, что в 1999 году продала свой дом с земельным участком и все деньги вложила в ремонт дома мужа.

В новом интервью артистка отметила, что Виктор долгие годы обеспечивал безбедную жизнь Елене, только сейчас она об этом почему-то забыла. Кроме того, Распутина намекнула, что у бывшей жены ее мужа проблемы с алкоголем.

"Раньше был обыкновенный кирпичный дом, а когда я сделала там дизайнерский ремонт, продав свой дом, он ее вдруг заинтересовал! Она всю жизнь ненавидит Машу Распутину! И она хочет сделать мне гадость, подлость. Действительно, когда человек постоянно на стакане, вселяется дьявол, и он ею управляет, манипулирует. Сегодня так сказала, а завтра — по-другому", - пожаловалась Распутина в программе "Как есть".

Певица ясно дала понять, что будет бороться за дом всеми способами. "Эта алкашка ничего не получит!" - отрезала артистка.

