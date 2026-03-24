Собчак рассказала, какой знак подала ей Вселенная

Ксения Собчак рассказала, что не полетела в Милан из-за «знака Вселенной». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, она не вылетела на презентацию Bvlgari из-за неисправности самолета. При этом, другого рейса на сегодня не оказалось — журналистка решила перенести полет на завтра.

Но уже после этого Собчак сильно отравилась. В итоге она восприняла это как «знак Вселенной» и решила пропустить мероприятие.

«Вечером я так сильно отравилась, что утром мое путешествие сократилось до туалета и обратно. Какой вывод? Вселенная мне явно хочет сказать “сиди дома!”. Ну я и сижу», — написала она.

