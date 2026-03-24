Роза Сябитова отказалась отдыхать за рубежом из-за ситуации с монахом с дубинкой

Одна из ведущих программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что больше не отдыхает за рубежом. В интервью Общественной службе новостей (ОСН) она объяснила, почему приняла такое решение.

Телеведущая рассказала, что однажды, во время отдыха в Таиланде, она случайно оголила спину и ноги в местном храме. Это быстро заметил монах и погнался за ней с дубинкой.

— Он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место, — добавила звезда.

Сябитова предположила, что ее, вероятно, могли посадить в тюрьму за ненамеренную демонстрацию спины и ног в храме. Из-за таких инцидентов телеведущая призвала туристов изучать законы стран, в которых они отдыхают.

— Но я для себя решила, что отдыхать буду только в России, — приводят ее слова в материале.

