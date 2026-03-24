Екатерина Волкова рассказала о сложных взаимоотношениях с дочерью

Актриса Екатерина Волкова рассказала о том, как она пытается помириться со своей дочерью Валерией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам 52-летней актрисы, у нее сложились непростые отношения с Валерией и ее мужем. По этой причине Волкова практически перестала встречаться со своими внуками — трехлетним Тимофеем и Василисой, которой в июне исполнится год.

Как объяснила Волкова, сейчас они с Валерией взяли паузу в отношениях, но актриса очень хочет наладить связь с дочерью и ее семьей.

«Мы сейчас взяли паузу. Я не хочу ничего говорить, чтобы не усугубить ситуацию, потому что я очень переживаю. Мы как-то хотим договориться, чтобы внуки все-таки могли со мной видеться. И вообще с дочерью хотелось бы наладить отношения. Но и с зятем, наверно, если он придет и просто по-мужски поговорит. Просто у нас недопонимание, которое, как снежный ком наращивается. Надо просто встретиться и поговорить. Вообще, говорить друг с другом очень полезно», — рассказала актриса.

Ранее Волкова раскрыла причину конфликта с дочерью.