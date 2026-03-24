Смертельный укол: в семье Марии Кожевниковой случилась беда

Актриса потеряла женщину, которую считала своей второй мамой. Мария поделилась обстоятельствами случившегося.

Несколько часов назад актриса Мария Кожевникова поделилась печальной новостью. На странице личного блога она написала, что из жизни ушла Людмила Талалаева — ее «вторая мама». Эта женщина когда-то вырастила саму Марию, а в последние годы помогала ей воспитывать детей.

По словам звезды, причиной трагедии стал анафилактический шок после укола витаминного препарата. Врачи прибыли на место за считанные минуты и сделали все возможное, но спасти пациентку не удалось. После случившегося Кожевникова публично обратилась к министру здравоохранения. Она попросила зарегистрировать в России специальные шприц-ручки, которые помогают спасать людей в подобных экстренных ситуациях.

Мария тяжело переживает случившееся. Сейчас она не может ни с кем встречаться и присутствовать на запланированных ранее мероприятиях.