Измены и внебрачный сын: судьба Александра Буйнова

Два первых брака не принесли счастья Александру Буйнову. Певец признавался, что поступал аморально, изменяя супругам, к которым не испытывал больших чувств. Стать верным мужем у него удалось лишь в третьем союзе, но и тогда судьба подбрасывала ему неожиданные «сюрпризы». Starhit вспомнил жизненный путь артиста в день его 76-летия.

Пик славы

Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве, в семье фронтового летчика и пианистки. С пяти лет он учился в музыкальной школе, однако прилежным ребенком будущий артист не был. Он постоянно слонялся с местными подростками, а однажды вместе с товарищами смастерил самодельную бомбу — она взорвалась и повредила сетчатку глаза Александра.

Уже в средней школе Буйнов организовал первую группу, а в середине 60-х годов познакомился с Александром Градским и присоединился к гастролям его коллектива «Скоморохи». Прекратить работу пришлось из-за призыва артиста в армию — за это время группа развалилась.

После армии Буйнов перешел в группу «Аракс», а позднее работал с коллективом «Цветы». Звездный час артиста наступил с присоединением к ансамблю «Веселые ребята». В конце 80-х музыкант стал вокалистом объединения «Эра», а в 1993 году возглавил ансамбль «Чао» и получил шанс реализоваться как постановщик, певец и композитор. С годами популярность Буйнова пошла на спад, однако он до сих пор востребован и считается «классиком» отечественной эстрады.

Несчастные браки

Первые серьезные чувства Буйнов испытал к деревенской девушке Любови Вдовиной. К ней артист сбегал из армии: часть находилась в алтайской степи, до ближайшего населенного пункта было 11 км, однако Александр все равно умудрялся добираться до возлюбленной. Позднее они поженились и Буйнов привез Любу в Москву.

В столице сельчанку встретили без восторга. Мать Александра требовала от него продолжить музыкальное образование, считая, что сын женился слишком рано. Ситуация усугублялась тем, что влюбленные ютились в маленькой двухкомнатной квартире вместе с родителями и братьями Александра. Через полтора года было решено, что Вдовина временно уедет домой — до тех пор, пока певец не разберется с учебой и не встанет на ноги.

«На перроне Курского вокзала происходит трогательная сцена из индийского фильма: слезы льются из глаз, мы не можем оторваться друг от друга, и все-таки рыдающая Любаня уезжает. Все, конец фильма… Больше мы с ней не встретились никогда. Разводились заочно. Я считал себя безумно виноватым перед ней», — признавался артист.

Буйнова затянула студенческая жизнь: вечеринки, группа, знакомства. До Вдовиной дошли слухи, что у артиста появилась новая возлюбленная. После развода судьба Любы сложилась трагически — она таки не вышла замуж, а в 2006 году погибла в результате пожара.

Разлучницей оказалась девушка по имени Людмила, с которой Буйнов познакомился на репетиции. Отношения начались стремительно, и хоть артист не собирался создавать с ней семью, он все равно женился.

«Пошел на это, что называется, по беременности, когда барышня была на девятом месяце. Никому никогда не посоветовал бы поступать так же», — сетовал артист.

Большой любви к супруге у Александра не возникло. Во время участия в «Веселых ребятах» Буйнов встретил женщину, с которой стал изменять. В один момент артист хотел уйти, однако его пятилетняя дочь Юля смогла уговорить отца остаться своими слезами. Даже когда запретные отношения закончились, то он не переставал думать о разводе.

Главная любовь

Главную любовь своей жизни артист встретил, когда его второй брак уже почти рухнул — Алену. Девушка однажды заглянула в гримерку вместе с супругой директора ансамбля.

«Разница в возрасте у нас шикарная — десяточка: мне, значит, 35 лет, а ей было 25. Комсомолка еще, но уже работала врачом-косметологом в знаменитом Институте красоты. Аленка успела побывать замужем и развестись — ушла от мужа-стоматолога, несмотря на то что он был очень богат и вообще по всем статьям супер-пупер», — рассказывал Александр.

Музыкант опять стал разрываться между долгом и страстью, однако все же решился уйти из семьи. Он поговорил с дочерью и объяснил всю ситуацию — девочка, которой тогда было 11-12 лет, все поняла.

Женитьбу на Алене артист считал самым правильным поступком. Она изменила его жизнь, стала профессиональным продюсером и оградила от всего лишнего, что могло помешать занятиям творчеством. Кроме того, супруга спокойно приняла бурное прошлое музыканта, которое по-прежнему давало о себе знать.

«Много лет назад на гастролях в Сочи я повстречал девушку-венгерку. У нас с ней закрутился роман. А потом она уехала к себе. Лет 20 назад мы снова встретились. Она подошла ко мне после концерта вместе с парнишкой лет 13. Я ее, конечно, узнал. А она говорит: "Это твой сын". Честно говоря, чуть не упал от такой новости», — делился артист.

Буйнов ожидал, что от него потребуют алименты, однако выяснилось, что бывшая любовница вышла замуж и не нуждается в деньгах. С сыном Александр почти не общался, ведь он вырос в иной семье и считал отцом другого мужчину.

Рак и ДТП

В 2011 году у Буйнова обнаружили рак предстательной железы. Исполнитель не отчаялся и даже не стал отказываться от концертов во время лечения. Благодаря поддержке родных и силе своего духа артист победил недуг. В 2024 году появлялись слухи о рецидиве, однако близкие знаменитости опровергли домыслы.

«Вот так проснешься утром дома, вернувшись ночью после выступления на очередном концерте, откроешь ленту — а там такое… Вы бы лучше написали о моем новом клипе, о новых песнях, позвонили бы и спросили о творческих планах, в конце концов — куда больше пользы было бы», — говорил Буйнов о сплетнях.

26 февраля 2025 года артист попал в серьезный скандал — сообщалось, что Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Пенсионерка Алла Смирнова заявила, что от удара отлетела на три метра, а певец якобы не подошел к ней и пытался скрыться с места инцидента. Музыкант эти слова опроверг в эфире Первого канала.

«Я не снимаю с себя вины — был наезд. Но не удар, а толчок. На кадрах с моего регистратора видно, что женщина присела и оставалась в этом положении, не падала на землю. Я открыл дверь, вышел и подошел к ней. Это ответ тем, кто писал, что я убежал, струсил… Мне обидно было слышать от мужиков такое», — пояснял артист.

По словам Буйнова, он попросил очевидцев вызвать скорую, отогнал машину, чтобы не создавать пробку, а после дождался помощи. Позднее музыкант отметил, что созванивался с сыном пострадавшей — сейчас с ней все хорошо.