11-летняя девочка пострадала на концерте Егора Крида

В Краснодаре 11-летняя девочка пострадала на концерте певца Егора Крида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 марта в спортивном комплексе «Баскет холл». Возле входа в здание образовалась давка из-за большого количества людей. Из-за этого девочку зажало металлическим ограждением. Ребенка вместе с ее матерью госпитализировали в больницу. Девочке диагностировали ушиб мягких тканей живота.

После осмотра несовершеннолетняя фанатка вернулась на концерт, но успела только на последнюю песню.

В марте Егор Крид сделал цензуру своего скандального поцелуя с танцовщицей на сцене. Во время концерта певец прикрылся табличкой «12+» перед тем, как поцеловать подтанцовку.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. На мероприятии танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.