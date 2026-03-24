Сябитова навсегда отказалась от поездок за границу

Звезда шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, что больше не ездит за границу. От путешествий по миру сваха отказалась после того, как едва не попала в тюрьму в Таиланде. В разговоре с «Общественной службой новостей» она вспомнила об этом неприятном случае.

© Super.ru

«В Таиланде меня чуть не посадили в тюрьму. Это было ужасно. Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться», — рассказала Сябитова.

Роза вспомнила, что тогда её не успели догнать. Вдобавок она узнала об очень строгих правилах в стране и приняла для себя решение: отдыхать только в России. Помимо того, Сябитова считает, что перед поездкой в другую страну следует досконально изучать её нормы и законы.

Ранее Роза Сябитова призналась, что считает своё одиночество благом, ведь теперь она свободно вздохнуть полной грудью. «А для меня мой образ жизни — не наказание, а долгожданная передышка, жить для себя», — рассказывала ранее ведущая.