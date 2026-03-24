Жених Анны Семенович запретил ей показывать властный характер

Анна Семенович призналась, что ради любви ей пришлось приструнить свой железный характер.

Анна Семенович счастлива с бизнесменом Денисом Шреером. Он стал первым мужчиной в ее жизни, которого она предъявила публике. Дело, как полагают фанаты, идет к свадьбе. Сейчас Денис уже официально свободен — в начале марта стало известно, что он, наконец, оформил развод с экс-женой. Процесс затянулся из-за законодательства Германии. Именно здесь и проживает бывшая супруга Шреера.

В интервью для КП Анна рассказала о том, как складываются ее отношения с возлюбленным. Ради Дениса ей приходится идти на внутренний компромисс, что ей нелегко дается. «Отношения делают женщину мягче. А у меня „железный стержень“ благодаря спортивному прошлому, поэтому я целеустремленная женщина, иногда жесткая», — призналась Семенович.

Но ради любви она готова приструнить свой властный характер.

«Но с Денисом такое не прокатит — так я научилась быть мягче. И да — послушнее. Он готов и может решать какие-то важные вопросы», — сказала певица.

Женщина, по словам Анны, сильна своей мудростью. Она та, кто дарит мужчине заботу и уют, а он, в свою очередь, платит защитой и поддержкой.