Стало известно о решении Пугачевой переписать на детей часть «замка»

Певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* (включен в реестр иноагентов Минюстом РФ) решили оформить на своих детей 1/6 усадьбы в подмосковной деревне Грязи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии Mash, решение связано со «страхом потерять дом и невозможностью переоформить все на певицу без личного присутствия иноагента». Telegram-канал утверждает, что Пугачева и Галкин* пытались, но так и не смогли продать дом, поэтому включили в число собственников 12-летних сына и дочь.

Пугачева покинула Россию после признания Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее слов в соцсетях об украинском кризисе.

Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен в реестр иноагентов Минюстом РФ.