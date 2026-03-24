На Алибасова-младшего подала в суд его жена

Жена предпринимателя Бари Алибасова — младшего Арина подала в суд иск о защите чести и достоинства к своему мужу.

Причиной послужили его обвинения в наркозависимости супруги. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в Telegram-канале «112».

— Десятая жена Бари Алибасова — младшего подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу. Он обвиняет ее в наркозависимости, — говорится в публикации.

Все началось с того, что Арина обвинила супруга в рукоприкладстве. Она также заявила, что ее муж незаконно удерживает их дочь Эмму и не дает ей увидеться с ребенком.

Однако Бари Алибасов — младший опроверг эти обвинения. По его словам, Арина страдает от тяжелого психологического состояния, вызванного употреблением психоактивными веществами. Он также отметил, что никогда не поднимал руку на жену. Предприниматель подчеркнул, что супруга специально наговорила на него после того, как поняла, что не сможет законно забрать свою дочь.