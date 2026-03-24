Мерабова не оценила скандальный поступок певца Shaman

Российская певица Мариам Мерабова раскритиковала певца Shaman (Ярослав Дронов) за то, что он лизнул Байкал. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению Мерабовой, Дронов сам себя не знает, а из исполнителя «вечно что-то делают».

«Ты с ума сошел? Или ты настолько падший внутри, что ты можешь на это пойти? Даже если тебе сказали это сделать?», — заявила певица.

Она добавила, что у нее тоже есть специалисты по пиару в команде, однако она не делает бездумно то, что ей скажут, и руководствуется собственными принципами.

«Ну я понимаю, целовать землю от всей души, по правде. Можно не врать? На камеру, без камеры... Ну хватит врать. Ну вы что, одурели все?», — добавила Мерабова.

Ранее Дронов опубликовал видео, на котором он облизывает лед на озере Байкал. На записи он отметил, что решил «попробовать на вкус» самое чистое озеро. Видео он сопроводил отметкой «18+».