Солистка «Тату» ответила обвинившему психологов в разрушении семей Джигану

Солистка группы «Тату» Лена Катина раскритиковала высказывания рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) о психологах. Ее слова передает KP.RU.

Катина предположила, что музыкант столкнулся с неправильными психологами, из-за чего у него сложилось неверное мнение о сути их работы. Певица отметила, что семейные психологи учат супругов уважать и ценить себя, чтобы так же ценить своего партнера.

По словам артистки, сохранить семью можно, если оба супруга хотят работать над отношениями. Если хотя бы один из них не готов прикладывать усилия, то специалист не спасет ситуацию.

«Да, разрушается брак. Но, может быть, это гораздо лучше, чем оставаться в этих отношениях и обрекать себя на вечное несчастье», — считает Катина.

Ранее Джиган заявил, что многие психологи дают женщинам неправильные советы, которые разрушают институт брака и превращают разводы в тренд. До этого рэпер назвал новых ухажеров своей жены Оксаны Самойловой падальщиками.