Дима Билан пытается избавиться от резиденции в Подмосковье

Дима Билан пытается избавиться от резиденции на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию NF Group, консультирующую артиста. По информации агентства, резиденция находится в коттеджном посёлке «Монтевиль» в Истринском районе, в 23 километрах от МКАД.

© Super.ru

Площадь составляет 440 квадратных метров.

В резиденции артиста четыре спальни, гостиная, две кухни, сауна и гараж на две машины. Оформление выполнено в современном минималистичном стиле.

Ранее Дима Билан высказался о том, как ему было важно получить статус народного артиста Карачаево-Черкесии. Из-за того, что это его родной регион, присвоение статуса оказалось еще более значительным. Билан уверен, что дело не в регалиях, а людях, которые выбирают его и его музыку. Кстати, музыка артиста будет меняться. Недавно он рассказал, что хочет выступать под инструментал.