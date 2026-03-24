Стала известна стоимость золотой трости, с которой ходит Пугачева

После отъезда из России певица Алла Пугачева все чаще появляется на публике с тростью, привлекая внимание туристов и пользователей соцсетей. По данным СМИ, исполнительница использует эксклюзивную трость итальянского производства стоимостью от 270 евро (около 26 тысяч рублей).

Аксессуар выполнен из латуни с позолотой, украшен черными стеклянными вставками, имитирующими драгоценные камни, и продается в подарочной упаковке. Длина трости составляет 92 сантиметра, вес не уточняется. На латунном конце закреплена резиновая накладка для устойчивости и защиты пола.

15 апреля Пугачевой исполнится 77 лет. По словам спортивного врача-ортопеда Андрея Литвиненко, использование трости может быть связано с различными недугами: от проблем с суставами и поясницей до остеохондроза, грыж и даже осложнений диабета.

— Это могут быть заболевания суставов нижних конечностей, заболевания стопы, голеностопного сустава, тазобедренного, коленного, проблемы в поясничной области, — сообщил эксперт.

Он добавил, что проблемы с опорно-двигательным аппаратом часто встречаются у пожилых людей. Литвиненко считает, что трость для Пугачевой является не только аксессуаром, но и серьезной поддержкой при ходьбе, сообщает Aif.ru.

Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике. Ее заметили на одной из улиц Кипра. Певица опиралась на трость, но была в хорошем настроении.