Юлия Меньшова попрощалась с членом семьи: сгорел от рака

Юлия Меньшова рассказала о смерти домочадца. Его жизнь унесла онкология.

Юлия Меньшова сообщила об утрате, которую она пережила два года назад. Ушел из жизни домашний питомец Тимофей, любимец всей семьи.

Ведущая рассказала об этом только сейчас вот по какой причине. На днях она опубликовала фото с домашней собакой Ритой, и фолловеры засыпали телезвезду вопросами о коте, который бесследно пропал из соцсетей. И тогда Юлия была вынуждена признаться — его больше нет в живых.

«Увы и ах, Тишенька умер уже два года тому назад. Прожил он длинную и счастливую жизнь в нашей семье. Ему было 14 лет. И до последнего времени он был прекрасным и здоровым котом. Нас очень хвалили ветеринары, как он избежал всяких, обычных для британцев, болезней, но, увы...» — поделилась Юлия.

Жизнь питомца унесла онкология. Тиша умер в окружении всей семьи.

«Он уходил от нас в абсолютной любви. Мы все его обнимали, целовали и говорили, как благодарны за то время, которое он был рядом с нам», — сказала ведущая.

А теперь семья привыкает к новому домочадцу — собаке Рите. «Она бешеная и прекрасная», — охарактеризовала питомицу Меньшова. Знаменитость добавила, что выгуливать Риту будет она.