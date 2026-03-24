Сын Кадышевой устроил разборки с бывшей возлюбленной

Год назад появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.

А потом объявились еще два человека, которые пожаловались, что якобы стали жертвами обмана Григория Костюка. Предпринимательница Дарья Де Батс и бывший водитель сына Надежды Кадышевой сообщили, что лишились нескольких миллионов рублей, поверив Григорию.

Впоследствии какую-то часть денег сын артистки все же вернул Дарье. Однако остался должен несколько миллионов. В итоге в начале февраля Де Батс подала в суд на сына Кадышевой. И вот лишь сейчас в Тверском суде состоялось первое слушание по делу. Однако Костюк и Де Батс в зале суда не появились, стороны представляли адвокаты.

"В ситуации с Дарьей видно, насколько изощрённой может быть обида отвергнутой мужчиной женщины-пиарщицы. В переписке, которую Дарья предоставила суду, мы видим, как девушка пытается выставить подарки и денежные знаки внимания от Григория как некие долговые обязательства", - заявил официальный представитель сына Кадышевой Юрий Шаркович.

По его мнению, Де Батс хочет получить известность за счет Костюка.