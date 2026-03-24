Анна Семенович раскрыла свою необычную зависимость

На съёмках клипа на песню «Если станет грустно» певица Анна Семенович пообщалась с «Пятым каналом» и рассказала, какими способами она привыкла справляться со стрессом. По словам артистки, к сладкому в такие моменты она равнодушна, одна есть продукт, который вызывает у неё настоящую зависимость.

© Super.ru

Певица призналась, что при сильном стрессе и накатывающей грусти предпочитает поднимать себе настроение с помощью бани и караоке. При этом Анна отметила, что не является сладкоежкой и не склонна заедать эмоции десертами. Однако, когда в её руках оказывается банка с солёными огурцами, её не остановить.

«Если у меня есть дома солёные огурцы — всё, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, я просто не могу остановиться», — отметила Семенович.

Ранее Анна Семенович откровенном рассказала о плохом косметологическом опыте. По словам певицы, после неудачных уколов ботокса она была похожа на Пьеро из-за «опечаленных» бровей.