Бритни Спирс впервые появилась на публике после ареста

Бритни Спирс запечатлели впервые после скандального происшествия на дороге. Тогда певицу заподозрили в пьяном вождении.

Бритни Спирс впервые увидели на публике после скандального дорожного инцидента. В начале марта певица была арестована по подозрению в вождении авто в нетрезвом виде. Полицейские пришли к выводу, что исполнительница была под воздействием психоактивных препаратов. Она провела ночь в камере изолятора, после чего была отпущена под залог. В мае Бритни предстоит явиться в суд.

Сейчас Спирс вернулась к нормальной жизни. Накануне звезду видели в магазине в одном из престижных районов Южной Калифорнии. Сюда она заглянула во время прогулки. На певице было длинное пальто и солнцезащитные очки. Кадр опубликован в блоге, который ведут поклонники Бритни.

Пользователи Сети обсудили свежий кадр Спирс. Правда, не все поверили, что снимок действительно актуальный.

«Похоже на старую фотографию Бритни», «Ее судьба тревожит. Скорее всего, она принимает нечто большее, чем алкоголь. Надеюсь, она найдет гармонию и покой», «Постоянно показывают ее старые фотографии...», «Похоже, это двойник. Слишком много несовпадений», — высказались интернет-пользователи.

После инцидента на дороге Бритни не ведет социальные сети. Сейчас ее аккаунт удален, впрочем, это происходит далеко не в первый раз.