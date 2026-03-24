Двойная утрата в жизни Сергея Лазарева: артист вышел на связь с признанием

Исполнитель прибыл на кладбище, чтобы почтить память дорогих ему людей. А заодно поделился с поклонниками философскими, хотя и горестными выводами.

42-летний Сергей Лазарев приехал на кладбище в скорбный для его семьи день. Артист рассказал о двойной тяжелой утрате, которая уже много лет не дает ему покоя.

В марте 2015 года ушел из жизни старший брат певца, Павел. Мужчина скончался от последствий ДТП. Причиной стали обширное внутреннее кровоизлияние и заражение крови. У мужчины осталась дочь, Алина. На момент трагедии ей было всего 11, и все заботы о воспитании девочки взял на себя Сергей.

«11 лет назад в этот день не стало моего старшего брата Паши. Иду к нему на могилу. Иду и думаю о том, как же мы часто откладываем жизнь на завтра, боимся кого-то разочаровать, не соответствовать чьим-то ожиданиям, так много ограничений себе ставим, а потом жизнь просто заканчивается и все. Завтра — 9 лет, как не стало моего папы», — рассказывает исполнитель.

Сейчас по-настоящему родных людей у Лазарева осталось не так много. Это его мама, дети Аня и Никита и племяшка Алина, которой уже 21 год. Он старается уделять им как можно больше времени и внимания, несмотря на загруженный рабочий график. А вот связывать себя с кем-либо узами брака Сергей по-прежнему не желает. Оба его наследника рождены суррогатной матерью, имя которой он не раскрывает. На публике исполнитель часто флиртует со своей давней подругой и коллегой, Лерой Кудрявцевой. Но несмотря на слухи и догадки о тайном романе, оба утверждают, что их связывают лишь теплые приятельские отношения.