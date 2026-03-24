«Никто не извинялся»: Лена Катина раскрыла правду о примирении с Волковой

Спустя годы после громкого распада культового дуэта «Тату» и последовавшего за ним многолетнего конфликта солистки все же смогли посмотреть друг другу в глаза. Лена Катина в интервью сайту KP.RU раскрыла детали их примирения, признавшись, что полноценного разбора старых обид так и не произошло.

По словам певицы, переломный момент наступил не после долгих выяснений отношений, а скорее интуитивно. Обе артистки за годы разлуки повзрослели, что позволило им взглянуть на ситуацию иначе.

«Что касается конфликта, мы его не разрешали, мне кажется, что мы просто посмотрели друг в друга в глаза и как-то приняли это. Никто не извинялся», — поделилась Катина.

Сейчас между экс-участницами коллектива сложился особый формат общения, который сама Лена затрудняется определить однозначно. Это уже не просто рабочие отношения, но и не та близкая дружба, которая была в юности.

Идея вновь выйти на одну сцену, как отметила артистка, принадлежит не им самим, а поклонникам, которые долгое время мечтали о воссоединении кумиров. После появления подходящего предложения от команд обеих исполнительниц они встретились за столом переговоров. Лена уточнила, что сейчас они решили попробовать работать вместе, но никто не берется прогнозировать, сколько продлится этот творческий союз.