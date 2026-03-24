Алика Смехова улетела из России

Актриса Алика Смехова улетела с младшим сыном из России. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она призналась, что находится с 18-летним Макаром в Лондоне, и поделилась кадрами из путешествия.

Артистка родила сына от бизнесмена, о котором предпочитает не говорить в интервью. Знаменитость признавалась, что отец ребенка оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают, но и не страдают от этого.

У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Артистка рассказывала об успехах молодого человека в личном блоге, отмечая, что гордится его достижениями и рада, что первенец не пошел по ее стопам.

Дети звезды носят ее фамилию. По словам актрисы, она жалеет, что не смогла создать для сыновей полную семью, но сделала все возможное, чтобы мальчики ни в чем не нуждались.