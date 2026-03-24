В России могут запретить песни группы «Сектор Газа»

Песни группы «Сектор Газа» могут оказаться под запретом в России. Об этом сообщает «Абзац».

С начала марта 2026 года в России в силу вступил закон, ужесточающий наказание за пропаганду запрещенных веществ. На этом фоне артисты стали изменять тексты своих песен, однако не у всех есть такая возможность — например, если композиции были записаны давно, а их исполнители ушли из жизни. Под запрет из-за нового закона могут попасть и песни «Сектора Газа».

Адвокат Александр Карабанов объяснил, что в текущей ситуации исполнителям лучше вообще не упоминать запрещенные вещества в своей музыке. В противном случае лингвистическая экспертиза может определить в композициях наличие пропаганды, что станет причиной для запрета.

Напомним, что осенью глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить творчество группы «Сектор Газа». Тогда она заявляла, что композиции коллектива не соответствует российским духовно-нравственных ценностям и их следует удалить с музыкальных площадок.