Водонаева разнесла Рому Зверя, выступившего за запрет Интернета

Алену Водонаеву вывели из себя слова Ромы Зверя об отключении Интернета в стране. Музыкант считает, что соцсети вообще надо убрать.

Алена Водонаева не смогла пройти мимо заявления Ромы Зверя об отключении Интернета. Музыкант считает, что в этом нет ничего страшного.

«У меня нет с этим проблем. Я бы вообще выключил все соцсети, потому что это зло, откровенное зло. И вы все это знаете, но почему-то все молчат. Значит, кому-то это выгодно. Это деньги, большие деньги», — сказал солист группы «Звери».

Водонаева считает, что подобные публичные заявления от знаменитостей просто недопустимы.

«[Зашибись] заявление от публичного человека. Я больше никогда ни на одной цифровой площадке, будь то музыка или видеоклипы, не включу Рому Зверя (хотя я и так не включаю). Пусть его песни слушают бабуины через пейджер и домашний телефон. Музыкант больше не хочет зарабатывать со стриминговых сервисов. Давайте поможем ему в этом и поддержим его», — предложила Водонаева.

Однако некоторые фолловеры поддержали Романа, а кто-то даже углядел в его словах завуалированное несогласие с происходящим.