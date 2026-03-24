Анастасия Заворотнюк узнала о своей болезни в день рождения

3 апреля Анастасия Заворотнюк могла бы отметить круглую дату. Звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" исполнилось бы 55 лет. Однако актриса умерла в 2024 году после осложнений онкологического заболевания.

На протяжении пяти лет Анастасия Заворотнюк боролась с опухолью головного мозга. Сейчас стало известно, что неутешительный диагноз она узнала прямо в свой день рождения. Тогда у нее немного "перекосило лицо", актриса думала, что простудила лицевой нерв. Однако обследование показало страшный результат, передает "КП".

На протяжении всего времени, которое артистка боролась с недугом, рядом всегда были самые близкие. И особенно супруг, фигурист Петр Чернышев. Чтобы обеспечить любимой женщине дорогостоящее лечение, спортсмен работал сутки напролет.

Напомним, что Анастасия и Петр познакомились в 2007 году на съемках шоу "Танцы на льду". Друг актрисы, звезда балета Николай Цискаридзе одним из первых догадался, что та влюбилась.

"У нее через несколько программ появилась на кулончике буква "Т". Я захожу и говорю: что это за Тимофей? Ну, я пришел к ней в гримерку, как обычно перед началом, и она так улыбнулась… На меня смотрит: кроме тебя никто не угадал. Я говорю: а тебя, кроме меня, здесь кто-то так близко знает? Ну, в общем, мы все это обсудили, посмеялись, а ведь Чернышев через "Th" пишется..." - рассказал Николай.

Похоронив любимую женщину, Чернышев продолжает тщательно ухаживать за ее могилой. Регулярно фигуриста видят на кладбище, он приносит свежие цветы и прибирается.