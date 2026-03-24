«Иронизирую над собой»: Деревянко раскрыл подробности своей личной жизни

Актер Павел Деревянко назвал свадьбу с Зоей Павел главным своим достижением 2025 года. Как сообщает Starhit, об этом он рассказал в интервью по случаю скоро выхода нового комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл» на СТС.

По сюжету сериала артист играет самого себя — актера, который решил замахнуться на роль великого писателя. Деревянко признался, что исполнить эту роль было несложно.

«Ведь я иронизирую над собой таким придуманным: немножко чванливым, местами хвастливым, капризным и запутавшимся. Показываю некоторые черты, которые мне не присущи, над этим тоже посмеиваюсь», — рассказал он.

Говоря о своей жизни, артист отметил, что все «движется в правильную сторону».

«Очень рад, что женился, это главное достижение года. Дальше в новом году хочется развивать взаимоотношения с Зоей, детей рожать и, конечно, получать интересные роли», — заявил Деревянко.

Также актер ответил на вопрос о нерушимых традициях. Он отметил, что в его жизни всегда все по-разному, однако Новый год артист всегда проводит с дочками.