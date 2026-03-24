Александр Серов родился в 1951 году в Ковалевке Николаевской области. Музыкой он интересовался с детства — играл на альте в школьном оркестре и сам освоил фортепиано. После школы Серов окончил Николаевское музыкальное училище по классу кларнета, а затем ушел в армию. В это время он играл в оркестре Дома офицеров Николаевского гарнизона.

С 1973-го музыкант начал сотрудничать с ансамблями и оркестрами: работал вокалистом-инструменталистом в краснодарской «Иве» и ВИА «Поющие юнги» в Николаеве, а затем стал художественным руководителем музыкальных коллективов «Свитязь» Волынской облфилармонии и ВИА «Черемош» в Черновцах, где пели сестры Софии Ротару Лидия и Аурика. В этот период Серов выпустил композицию с Ольгой Зарубиной под названием «Круиз», которая быстро набрала популярность, а затем спел с Татьяной Анциферовой песню «Междугородный разговор».

В 1983 году музыкант получил премию на конкурсе песен в Ялте, после чего переехал в Москву и стал участником и ведущим музыкальной программы «Шире круг». В следующие 20 лет Серов выпустил свои главные хиты — песни «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Как быть», «Музыка венчальная» и «Сюзанна».

«Пик моей популярности пришелся на 1988 год. Тогда я выступал на стадионах и во дворцах спорта, поклонницы выбегали тысячами, разрывали на мне одежду. Иногда приходилось убегать по пожарным лестницам, через запасные выходы», — рассказывал музыкант в интервью.

В то время песни Серова знала вся страна, однако ближе к 2000-м его популярность начала спадать. Тем не менее он продолжил работу над новыми композициями, выпустил еще несколько альбомов и до сих пор дает концерты.

В отличие от карьеры, личная жизнь Александра Серова сложилась не так удачно. В 2010 году он развелся со своей единственной женой Еленой Стебеневой, в браке с которой у музыканта родилась дочь Мишель. Бывшую супругу Серов обвинял в предательстве и говорил, что затаил на нее глубокую обиду.

