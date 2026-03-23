«Что такие черти делают в Думе?»: Боня потребовала «отменить» Милонова
Телеведущая и блогерша Виктория Боня на своей странице в соцсети выступила с резкой критикой в адрес депутата Государственной думы Виталия Милонова.
Она публично подвергла сомнению компетентность парламентария, поставив под вопрос целесообразность его пребывания на столь высоком государственном посту.
Она охарактеризовала манеру общения политика как недопустимую, назвав его поведение «разжиганием ненависти к женщинам». Блогерша в качестве доказательства привела ряд скандальных высказываний парламентария. Так, она напомнила о его резких репликах в адрес российских женщин, которые посещают Дубай, и упомянула оскорбления, направленные в сторону певицы Ольги Серябкиной.
По словам Бони, агрессивная риторика Милонова уже не раз приводила к серьезным последствиям. Она заявила, что после его высказываний у двух женщин якобы случились инсульты. Телеведущая призвала общественность обратить внимание на подобные инциденты и заявила, что люди, позволяющие себе публичные оскорбления и унижение достоинства граждан, не должны представлять интересы страны в высшем законодательном органе.
Сваха и телеведущая Роза Сябитова также раскритиковала Милонова, который назвал женщин, ожидающих дорогих подарков к 8 Марта, «проститутками». Она призналась, что ей искренне жаль парламентария, который мыслит через устаревшие стереотипы.