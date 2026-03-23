Пелагею довели до слез в шоу «Голос»

Певица Пелагея не смогла сдержать слез на шоу «Голос». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Первого канала.

В новом выпуске Пелагее пришлось сделать непростой выбор и дисквалифицировать своего любимчика Азера Насибова. В дуэтах Азер хорошо справился со сложной оперной песней, подобранной, скорее, больше для его соперника.

«Что касается тебя, мой дорогой мальчик. Действительно, ты для меня родная душа, и когда ты был еще маленьким пухляшом, я тебя сразу полюбила. Прошло n-ое количество лет, ты уменьшился в размерах одежды, но природа твоя и свет, который всегда был с тобой. Перед нами стоит светлый, но не мальчик, а уже мужчина. Но я не могу сделать сейчас иначе», — призналась артистка.

После эмоциональной речи про Азера Пелагея неожиданно для всех оставила второго участника – Валерия Макарова. Насибов поблагодарил «Голос» за всё. После этого со слезами на глазах Пелагея подошла к певцу и обняла его. В ответ Азер признался, что мечтал снова поработать с бывшей наставницей.

Азер Насибов впервые вышел на сцену шоу «Голос. Дети» в 2016 году с композицией «Maybe I Maybe You». Его курировала Пелагея.