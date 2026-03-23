Пригожин предсказал успех группе «Иванушки International»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что группу «Иванушки International» может настигнуть новая волна успеха, поскольку у исполнителей есть большая музыкальная база и много слушателей. Такое мнение он выразил в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По мнению Пригожина, в скором времени «Иванушки International» начнут создавать мюзиклы, благодаря чему проект заиграет новыми красками.

«Насколько я понимаю, у группы большие планы. И, как мне кажется, им ничто не помешает вновь влиться в поток. Пусть занимаются ребята. Думаю, что у них может все получиться отлично», — сказал он.

Продюсер не исключил, что музыкальному коллективу удастся повторить успех некоторых артистов нулевых, таких как Надежда Кадышева. Пригожин подчеркнул, что у группы есть шанс покорить своими песнями новое поколение слушателей.

До этого Иосиф Пригожин высказался о новой волне хейта в сторону народной артистки России Ларисы Долиной. Продюсер заявил, что сейчас многие пытаются получить хайп благодаря ситуации, в которой оказалась певица после продажи квартиры в Хамовниках. Однако, по его мнению, артистка вряд ли покинет эстраду на фоне новых скандалах.