Адвокат оценила шансы Долиной получить 176 млн рублей за квартиру через суд

Шансы Ларисы Долиной получить 176 миллионов рублей через суд минимальны. Об этом адвокат Ольга Власова рассказала «Звездачу».

© Super.ru

«Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая», — объяснила юрист в беседе с телеграм‑каналом.

Напомним, артистка подала иск в Балашихинский городской суд о возмещении имущественного вреда к фигурантам дела о мошенничестве с продажей её квартиры в Москве.

Ответчиками указаны Цырульникова, Леонтьева, Каменецкий и Основа, которые были признаны виновными в мошенничестве в ноябре 2025 года. Артистка требует взыскать с них 176 млн рублей.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему около 50 человек покинули зал, когда на сцену в рамках джазового фестиваля в Санкт‑Петербурге неожиданно вышла Лариса Долина.

По словам продюсера, Долина «закопала» себя своими заявлениями на фоне скандала с квартирой, которую Верховный суд присудил покупательнице — Полине Лурье.