Адвокат оценила шансы Долиной получить 176 млн рублей за квартиру через суд

Адвокат оценила шансы Ларисы Долиной получить 176 млн рублей за квартиру через суд
Шансы Ларисы Долиной получить 176 миллионов рублей через суд минимальны. Об этом адвокат Ольга Власова рассказала «Звездачу».
«Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая», — объяснила юрист в беседе с телеграм‑каналом.
Напомним, артистка подала иск в Балашихинский городской суд о возмещении имущественного вреда к фигурантам дела о мошенничестве с продажей её квартиры в Москве.
Ответчиками указаны Цырульникова, Леонтьева, Каменецкий и Основа, которые были признаны виновными в мошенничестве в ноябре 2025 года. Артистка требует взыскать с них 176 млн рублей.
Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему около 50 человек покинули зал, когда на сцену в рамках джазового фестиваля в Санкт‑Петербурге неожиданно вышла Лариса Долина.
По словам продюсера, Долина «закопала» себя своими заявлениями на фоне скандала с квартирой, которую Верховный суд присудил покупательнице — Полине Лурье.