Бывший муж Лерчек рассказал о реакции детей на ее диагноз

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин, рассказал о реакции их детей на состояние матери и ее диагноз. Интервью с Чекалиным провело издание Super.

— В режиме онлайн не знаю, как она себя чувствует. Дети приезжают, рассказывают. Знаю, что промежутки между процедурами, когда ей разрешают покидать больницу, она проводит по максимуму с детьми. Как дети воспринимают ее болезнь? Ну, а как бы вы восприняли? Также и они воспринимают, — пояснил Чекалин.

Также экс-супруг Лерчек заявил, что не завидует ей из-за освобождения от судебных тяжб, поскольку считает, что «лучше быть в суде, чем болеть». Кроме того, мужчина рассказал, что не знает, кто закрыл долг его бывшей супруги перед налоговыми службами, передает Super.

У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение болезни на столь запущенном этапе.

16 марта Лерчек вышла на связь и подтвердила информацию о раке желудка. Она не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. По словам адвокатов Чекалиной, следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник, в том числе в визитах к стоматологу. В свою очередь представители ведомства отметили, что удовлетворили все ходатайства на посещение государственных учреждений.