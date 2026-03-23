Слепаков поругался с пенсионерами в Израиле

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Израиле, рассказал, как поругался с местными русскоязычными пенсионерами. Подробности он раскрыл в подкасте комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) «Без души», доступном на YouTube.

Слепаков заявил, что отвозил гуманитарную помощь русскоговорящим израильтянам, которых эвакуировали из-за боевых действий в стране. По его словам, в отеле, куда он приехал, жили пенсионеры. Юмориста попросили выступить перед ними.

Когда Слепаков появился перед пенсионерами, те попросили его спеть, однако он отказался, так как у него не было с собой гитары.

«Выяснилось, что мы опоздали, и их два часа на обед не пускали. (...) Представляешь, старых евреев не пустить поесть два часа? Они очень ругались, сказали: "Без гитары пой". Я сказал: "Не буду". В общем, мы поссорились в конце. И мы уехали», — описал произошедшее комик.

Ранее Слепаков рассказал о сложности, связанной с эмиграцией. По его словам, после отъезда из России ему стало труднее шутить о стране.