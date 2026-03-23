«Опошлила свою старость»: заслуженная артистка высказалась о Пугачевой

Мария Иванова

Заслуженная артистка России Мариам Мерабова заявила, что певица Алла Пугачева «опошлила свою старость». Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на интервью Мерабовой.

Пугачева покинула Россию после признания ее мужа, комика Максима Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее слов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

«Мне обидно, что чувиха так опошлила свою старость. Потому что окружила себя не теми. Когда тебя не друзья окружают, а свита <…> ты становишься глухим, слепым», - так Мерабова высказалась о Пугачевой.

Мерабова добавила, что Пугачева - «прекрасная актриса», поэтому она смогла «войти в роль». По мнению артистки, в недавнем интервью Пугачевой было много «вранья», но сама певица в него верит.

* включен в реестр иноагентов Минюстом РФ.