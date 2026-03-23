Артем Чекалин высказался о диагнозе Лерчек

Сегодня в Гагаринском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу Артёма Чекалина, которое в итоге было перенесено. После выхода из зала суда бывший муж Лерчек пообщался с журналистами и поделился впечатлениями. Артём отметил, что предпочитает присутствовать на судебных заседаниях, нежели переживать то, с чем сейчас сталкивается Валерия.

Артём заявил, что совсем не завидует бывшей супруге из-за освобождения от судебных слушаний по состоянию здоровья. Также он признался, что не поддерживает связь с Валерией, а о её самочувствии узнаёт от их общих детей.

«У супруги тяжёлое заболевание, поэтому лучше быть в суде, чем болеть. Ей точно не позавидуешь. В режиме онлайн не знаю, как она себя чувствует. Дети приезжают, рассказывают. Знаю, что промежутки между процедурами, когда ей разрешают покидать больницу, она проводит по максимуму с детьми. Как дети воспринимают её болезнь? Ну, а как бы вы восприняли? Также и они воспринимают», — сообщил Чекалин.

Напомним, что судебные дела Валерии и Артёма Чекалиных теперь будут рассматривать отдельно. Прокуратура согласилась приостановить дело блогерши до её выздоровления, а заседания по делу её бывшего мужа, в свою очередь, продолжатся. У Валерии диагностирован рак желудка четвёртой стадии с множеством метастазов в позвоночнике, ногах и лёгких. Сейчас она проходит комплексное лечение в государственном онкологическом центре.