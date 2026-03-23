Панайотов ответил на наезд Губина

Недавнее интервью Андрея Губина Ксении Собчак в тусовке обсуждали активно. Во время беседы Андрей, который в последние годы не выходит на сцену и крайне редко появляется на людях, сделал немало неожиданных заявлений, в том числе и о своих коллегах. «Досталось», как известно, и Сергею Жукову, и Александру Панайотову. Относительно последнего Губин заявил, что лучше бы тот не пел. Мол, у Александра тембр неинтересный.

Панайотов утверждает: наезд со стороны Губина стал для него полной неожиданностью. О том, что о нем говорил Андрей, он узнал от поклонниц. Те прислали ему фрагмент видео-интервью Губина Собчак.

– Я не обижаюсь на его слова, – говорит Александр. – Я могу пожелать только здоровья Андрею. Хочу, чтобы он выздоровел и вернулся на сцену. Андрей – замечательный, талантливый исполнитель, музыкант, композитор. Желаю ему ментального и физического здоровья.

Александр говорит, что с Губиным он знаком. Пару лет назад он даже участвовал в творческом вечере Андрея на музыкальном фестивале, где артисты исполняли его песни. Тогда никаких претензий к Панайтову Губин не предъявлял.