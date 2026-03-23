Панайотов ответил на наезд Губина: «Андрей аплодировал мне стоя!»
Недавнее интервью Андрея Губина Ксении Собчак в тусовке обсуждали активно. Во время беседы Андрей, который в последние годы не выходит на сцену и крайне редко появляется на людях, сделал немало неожиданных заявлений, в том числе и о своих коллегах. «Досталось», как известно, и Сергею Жукову, и Александру Панайотову. Относительно последнего Губин заявил, что лучше бы тот не пел. Мол, у Александра тембр неинтересный.
Панайотов утверждает: наезд со стороны Губина стал для него полной неожиданностью. О том, что о нем говорил Андрей, он узнал от поклонниц. Те прислали ему фрагмент видео-интервью Губина Собчак.
Александр говорит, что с Губиным он знаком. Пару лет назад он даже участвовал в творческом вечере Андрея на музыкальном фестивале, где артисты исполняли его песни. Тогда никаких претензий к Панайтову Губин не предъявлял.
– На «Новой волне», когда я выступал и пел песню «Лиза», Андрей аплодировал стоя, и ему очень понравилось мое исполнение, – объясняет артист. – Поэтому для меня несколько неожиданно было это услышать. Но мы же не можем залезть в голову человеку. Поэтому здоровья, здоровья и еще раз здоровья Андрею.