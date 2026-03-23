Shaman объяснил наличие фотографии Путина в райдере

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, также известный как Shaman, в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что портрет президента РФ Владимира Путина является обязательным пунктом его райдера. Он добавил, что авторитет политика вдохновляет его не сдаваться.

"Для меня это непререкаемый авторитет. Наш Верховный главнокомандующий - человек титанического труда, который является примером не только для меня, но и для миллионов россиян. Его пример вдохновляет никогда не сдаваться в любых ситуациях и идти до конца!" - сказал артист.

