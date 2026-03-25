Певец Олег Газманов признался, что рассердился на коллегу Филиппа Киркорова из-за того, что тот исполнял его песню «Морячка». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам Газманова, поп-король хотел взять композицию в свой репертуар, однако он выступил против этого.

«Я услышал, что он начал ее петь где-то на гастролях. Я сказал ему: "Ты с ума сошел?!". Я тогда рассерчал на него, и он перестал ее петь. Потом я его пригласил на один из своих юбилеев, и он ее спел. Это было смешно: я вышел на ходулях, потому что Филипп — шпала, в два раза выше меня. Но это было весело!», — поделился артист.

Певец также заявил, что не считает свои сальто на концертах успехом. Газманов заявил, что откажется от трюков, чтобы люди лучше вслушивались в стихи его песен.