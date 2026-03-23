Адвокат оценила шансы Долиной выиграть более 170 млн рублей в суде

Певица Лариса Долина подала в Балашихинский городской суд иск о возмещении имущественного вреда к фигурантам дела о мошенничестве с продажей ее квартиры в Москве. Артистка требует взыскать с них 176 млн рублей. Однако, как рассказала «Звездачу» адвокат Ольга Власова, даже в случае победы в суде получить деньги вряд ли удастся.

По ее словам, выиграть процесс вполне реально, но шансов на фактическое взыскание средств практически нет. Власова отметила, что подобные схемы не единичны, просто дела с участием узнаваемых персон всегда на слуху.

Ответчиками по иску проходят Цырульникова А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкий А.И. и Основа А.Д. В ноябре 2025 года они были признаны виновными в мошенничестве.

Ранее Долина рассказала журналистам, что после истории с квартирой приняла ряд мер для защиты от мошенников. По ее словам, она старается сохранять спокойствие и не зацикливаться на негативе, связанном с этой историей. Но ради своей безопасности, в последние месяцы осторожно пользуется телефоном.