Журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак не смогла купить исторический особняк в Малом Власьевском пер. в центре столицы, следует из протокола торгов.

«Предмет аукциона – продажа находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества: здания площадью 529,6 кв. м, <...> местоположение: Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Хамовники, Малый Власьевский пер., д. 4, стр. 1, являющегося объектом культурного наследия регионального значения», – говорится в документе.

Согласно протоколу, победителем стало ООО «Ликвид Стэйт», предложившее за лот 672,1 млн руб. при стартовой цене в 204,2 млн руб.

Всего для участия в торгах было одобрено 20 заявок, включая заявку от Ксении Собчак, которая в ходе аукциона предложила за лот 261,4 млн руб.

Организатором торгов выступало ПАО «Дом.рф».