Глянцевые фасады Лос-Анджелеса и уютные улочки Европы для многих российских знаменитостей, решившихся на смену прописки, обернулись суровой реальностью. За романтикой «свободного мира» скрылись бытовые трудности, отсутствие стабильных доходов и потеря социальных связей. Владимир Пресняков честно рассказал о финансовых сложностях наследника в США, а истории Семена Трескунова*, Жанны Агалаковой* и других звезд показывают: перевод таланта в другую культурную среду часто приводит к профессиональному тупику. Почему те, кто собирал стадионы и получал гонорары в России, за границей вынуждены начинать с нуля, и есть ли у них путь назад?

© runews24.ru

Иллюзия «золотых гор» и потеря опоры

Некогда полные громких обещаний интервью о «новых горизонтах» сегодня сменились откровениями о финансовой нестабильности. Показательным стал пример Никиты Преснякова. Наследник известной династии, выступающий под псевдонимом Nick Pres, так и не покорил Голливуд. Его отец, Владимир Пресняков, недавно обмолвился, что сыну в США едва хватает на аренду жилья и базовые нужды. Брак артиста распался: супруга не выдержала бытового давления и вернулась в Москву. Амбициозные проекты в клипмейкерстве и выступления в небольших клубах пока не приносят дохода, сопоставимого с тем, что артист имел в России.

Аналогичная ситуация складывается у многих, кто продал элитную недвижимость в Москве и инвестировал в европейские или израильские стартапы. Ожидания, что привычный уровень дохода сохранится автоматически, не оправдались. В новом медийном поле конкуренция оказалась кратно выше, а имя, которое открывало двери на родине, за рубежом потеряло свою капитализацию.

Семен Трескунов*: от главных ролей к частным урокам

Актер Семен Трескунов*, знакомый зрителям по роли «хорошего мальчика» из известного фильма, в 12 лет был на пике карьеры. Сегодня, оказавшись в Испании под именем Сэм, он столкнулся с жестокой реальностью европейского шоу-бизнеса. Огромная конкуренция и отсутствие связей сделали невозможным мгновенный взлет, который многие считают само собой разумеющимся.

Сейчас артист вынужден зарабатывать частными уроками актерского мастерства и готов браться за любые предложения. Ситуацию усугубляют юридические вопросы, связанные с несоблюдением правил маркировки контента, а также дистанцирование родственников. Близкие, по информации из открытых источников, заняли жесткую позицию: каждый несет ответственность за свой выбор самостоятельно, оставив молодого человека решать накопившиеся финансовые обязательства в одиночку.

Жанна Агалакова*: медийное прошлое и разрыв с близкими

Пятнадцать лет работы в главных новостях, статус лица федеральных каналов, командировки в Нью-Йорк и Париж — опыт Жанны Агалаковой* казался универсальным. Однако после громких политических заявлений и возврата государственных наград ее жизнь кардинально изменилась. Опыт, наработанный за десятилетия, в Европе оказался невостребованным.

Наиболее болезненным стал разрыв с русской частью семьи. Сама Жанна* отмечает, что близкие, с которыми у нее и так было немного контактов, исчезли из ее жизни. Сейчас, проживая в Париже и называя себя свободной, она не скрывает, что материальное положение далеко от стабильного. В чужой культурной среде прежние медийные заслуги не стали пропуском в благополучную жизнь, а цена «свободы» выразилась в утрате привычного уклада и поддержки родных.

Семен Слепаков* и творчество для узкого круга

Юморист и автор Семен Слепаков*, некогда входивший в список самых высокооплачиваемых звезд эстрады, после переезда в Израиль столкнулся с иной реальностью. Продав московскую недвижимость, он уверяет, что имеет запас прочности, однако аудитория его проектов кардинально сузилась. Творчество, ориентированное на узкий круг эмигрантов, не способно генерировать масштабные обороты, сравнимые с былыми корпоративами и сольными концертами.

Есть ли шанс на возвращение?

Во всех этих историях прослеживается общая закономерность: попытка перенести успех в другую культурную среду без учета местных правил игры оборачивается потерей статуса. В России эти артисты были лидерами мнений, их талант имел четкую рыночную оценку. Вне этой системы они рискуют остаться в забвении, перебиваясь случайными проектами и проживая накопления.

Осознание ценности того, что было оставлено, часто приходит слишком поздно, когда мосты сожжены, а гордость не позволяет признать ошибку.

Как вы полагаете, смогут ли эти артисты снова стать «своими» для отечественного зрителя? Или их место в культурном поле уже занято, а возвращение потребует не только творческих, но и личных шагов навстречу?

*— Лица, признанные в РФ иностранными агентами.