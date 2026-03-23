Сын Булановой рассказал о состоянии певицы после госпитализации

Причиной госпитализации заслуженной артистки России Татьяны Булановой стало переутомление, нет причин для беспокойства. Об этом рассказал газете «Комсомольская правда» ее сын Александр Тагрин.

Напомним, что Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта в Димитровграде, который прошел 21 марта. Фотографию из больничной палаты 57-летняя артистка сама выложила в соцсетях, заметив, что: «Гастроли, они такие».

При этом причиной госпитализации стало переутомление на фоне плотного графика, утверждает газета.

«Все хорошо, для беспокойства нет причин», - заявил сын певицы Александр Тагрин.

